Balıkesirspor, İsmail Cem Cambaz ile anlaştı

Balıkesirspor, TFF 3. Lig 4. Grup takımlarından yeni teknik direktörünü İsmail Cem Cambaz olarak belirledi. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlandığı belirtildi.

BALIKESİR,

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcilerinden Balıkesirspor yeni teknik direktörünü buldu. Kırmızı-beyazlılar teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile anlaştı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, yönetim kurulu kararıyla teknik direktör İsmail Cem Cambaz ile 2023-2024 futbol sezonunun sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını diler, İsmail Cem Cambaz ve ekibine kulübümüzde başarılar dileriz" denildi.