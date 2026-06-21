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Balıkesirspor transferde hız kesmiyor

Balıkesirspor transferde hız kesmiyor
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3. Lig ekibi Balıkesirspor, transfer döneminde hızlı hareket ediyor. Çorluspor 1947'den Hüseyin Ayan ile anlaşan kırmızı-beyazlılar, kaleci transferi için Fethiyespor'dan Arda Akbulut ile görüşmelerini sürdürüyor.

3'üncü Lig'de transfer döneminin iddialı kulübü Balıkesirspor, Emre Gemici, Akın Akman ve Muhammed Raşit Şahingöz'den sonra Çorluspor 1947 forması giyen defans oyuncusu Hüseyin Ayan'la da anlaşmaya vardı. Daha önce Eyüpspor'da da oynayan 24 yaşındaki futbolcu geçen sezon 28 maçta forma giydi. Hüseyin'in resmi imzası bekleniyor. Bal-Kes, kaleci transferi için ise Fethiyespor'dan Arda Akbulut'a kanca attı. Trabzonspor'da yetişip Bandırmaspor, Adanaspor ve 1461 Trabzon'da da görev yapan 25 yaşındaki Arda'yla temasların olumlu geçtiği, anlaşmanın yakın olduğu öğrenildi. Arda geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda grup maçlarında Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Icardi'nin üst üste iki penaltısını kurtarmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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