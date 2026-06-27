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Balıkesirspor, Hüseyin Ayan ile sözleşme imzaladı

Balıkesirspor, Hüseyin Ayan ile sözleşme imzaladı
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Nesine 3. Lig takımı Balıkesirspor, geçen sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan stoper Hüseyin Ayan ile 1 yıllık anlaşma yaptı.

Nesine 3. Lig takımlarından Balıkesirspor, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play-off şampiyonluğu yaşayan Hüseyin Ayan ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı-beyazlılar, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 ile play off şampiyonluğu yaşayan 24 yaşındaki başarılı stoper Hüseyin Ayan'la 1 yıllık sözleşme imzaladı. Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Son iki sezonda 64 maça çıkarak istikrarlı bir performans gösteren Hüseyin Ayan ile yapılan anlaşmanın sakatlıksız ve başarılarla dolu bir sezon getirmesini diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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