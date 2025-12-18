Haberler

Balıkesirspor tutulmuyor

3. Lig 4. Grup'ta Balıkesirspor, Eskişehirspor'u deplasmanda 3-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı ve 3. sıraya yerleşti. Artun, Hasan ve Yekta'nın golleriyle galip gelen takım, evinde oynayacağı Bornova 1877 maçı öncesi moral buldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Eskişehirspor'u 3-0 mağlup eden Balıkesirspor, zirve yarışına ağırlığını koydu. Rakibini ikinci yarıda Artun, Hasan Gündoğdu ve Yekta'nın golleriyle yenen kırmızı-beyazlılar, 27 puana ulaşıp averajla Eskişehirspor'u geride bıraktı ve 3'üncü sıraya yerleşti. Balıkesirspor'da santrfor Artun gol sayısını 7'ye çıkarırken, sağ kanat Hasan 5, orta saha oyuncusu Yekta ise 2 gole ulaştı. Zirvenin 8 puan gerisinde yer alan Balıkesir temsilcisi pazar günü evinde düşme hattındaki Bornova 1877 ile oynayacağı ilk yarının son maçı öncesi büyük moral buldu. Son 6 maçın 5'ini kazanan Bal-Kes, bu randevuyu da kazanarak iç sahada 6'da 6 yapmayı hedefliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
