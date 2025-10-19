Balıkesirspor, Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 Geçti
Balıkesirspor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyerek evinde oynadığı maçta Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Ali Sinan ve Artun'un golleriyle maçı kazanan Balıkesirspor, puanını 11'e çıkardı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor, evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 yenmeyi başardı. Balıkesirspor 25'inci dakikada Ali Sinan ile gol perdesini açıp 1-0 öne geçti. İlk devreyi 1-0 galip tamamlayan Balıkesirspor, 51'inci dakikada Artun ile farkı ikiye çıkardı. İki takımın da çabaları sonucu değiştirmeyince 3 puan Balıkesirspor'un oldu. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 11 puana yükseldi. Anadolu Üniversitesi ise 5 puanda kaldı.
