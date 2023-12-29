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Balıkesirspor Devre Arasında Antrenmanlarına Ara Vermeden Devam Ediyor

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TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, devre arasında antrenmanlarına ara vermeden çalışmalarını sürdürüyor. İlk yarıda istediği başarıyı yakalayamayan takım, ikinci yarıda performansını artırmayı hedefliyor.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor devre arasında antrenmanlarına ara vermeden devam ediyor.

Ligin ilk yarısını 2 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 7 beraberlikle tamamlayan Balıkesirspor, ikinci yarıda bu tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor. İlk yarıda istediği başarıyı yakalayamayan kırmızı-beyazlı ekip, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ligdeki son 4 maçına Teknik Direktör Cem Cambaz yönetiminde çıkan Balıkesirspor galibiyet alamadı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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