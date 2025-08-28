Balıkesirspor, Defans Hattına Genç Takviye Yaptı

3'üncü Lig 4'üncü Grup ekibi Balıkesirspor transferde defans hattına genç takviye yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip Süper Lig temsilcilerinden Kocaelispor forması giyen 19 yaşındaki stoper Mikdat Çil ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Balıkesirspor transferde Ergene Velimeşespor'dan aldığı Ahmet Buğra Güven'le teknik heyetin raporu doğrultusunda yollarını ayırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor