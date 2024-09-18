Balıkesirspor'dan Teknik Direktör Levent Eriş'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

Takımın sürprizi karşısında duygulanan Levent Eriş, "Çok güzel bir ekiple birlikteyim. Önce başkanım, yönetim kurulum, benim birbirinden değerli sevgili dostlarım, personelimiz demeyeceğim, dostlarım diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yolun sonu şampiyonluk olması dileğiyle. İnşallah sonunda bu güzel geceyi maçtan sonraki şampiyonluk gecesini hep beraber kutlama dileğiyle. Hepinizden Allah razı olsun. Sonu şampiyonlukla bitsin" dedi.

Başkan Abdullah Bekki de Eriş'in doğum gününü kutlayıp, kulüpte oluşan aile ortamının başarıyı getireceğini söyledi.