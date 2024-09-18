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Balıkesirspor'dan Teknik Direktör Levent Eriş'e Sürpriz Doğum Günü Kutlaması

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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta lider durumda bulunan Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'in 62'nci doğum gününü kutladı. Kulüp Başkanı ve oyuncular, sahada Eriş için sürpriz bir kutlama organize etti.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta bu sezon 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna kurulan Balıkesirspor, teknik direktör Levent Eriş'in 62'nci doğum gününü kutladı. Kırmızı-beyazlılarda akşam antrenmanının ardından Başkan Abdullah Bekki, yöneticiler, teknik ekip, oyuncular ve personelin katılımıyla Levent Eriş'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. Saha içinde yan yana dizilen futbolcular, tecrübeli teknik adam sahaya girdiğinde meşaleler eşliğinde konfetileri patlatıp, "İmparator Levent Eriş" tezahüratı yaptı.

Takımın sürprizi karşısında duygulanan Levent Eriş, "Çok güzel bir ekiple birlikteyim. Önce başkanım, yönetim kurulum, benim birbirinden değerli sevgili dostlarım, personelimiz demeyeceğim, dostlarım diyeceğim. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Yolun sonu şampiyonluk olması dileğiyle. İnşallah sonunda bu güzel geceyi maçtan sonraki şampiyonluk gecesini hep beraber kutlama dileğiyle. Hepinizden Allah razı olsun. Sonu şampiyonlukla bitsin" dedi.

Başkan Abdullah Bekki de Eriş'in doğum gününü kutlayıp, kulüpte oluşan aile ortamının başarıyı getireceğini söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Teknik Direktör Balıkesirspor Doğum Günü Futbol Yaşam Spor

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