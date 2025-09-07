Haberler

Balıkesirspor'dan İki Yeni Transfer

Balıkesirspor'dan İki Yeni Transfer
TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ali Topçu ve Harun Toprak ile sözleşme imzaladı. Ali Topçu, Hollanda'nın Heerenveen U-21 takımından katılırken, Harun Toprak ise Antalyaspor'dan transfer edildi.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ali Topçu ve Harun Toprak'a imza attırdı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi son olarak Hollanda takımlarından Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık ve Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma yeni forvetimiz Ali'ye ve Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Harun'a ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
