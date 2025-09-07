Balıkesirspor'dan İki Yeni Transfer

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Balıkesirspor, Ali Topçu ve Harun Toprak'a imza attırdı.

Balıkesirspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Balıkesir ekibi son olarak Hollanda takımlarından Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık ve Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Balıkesirspor sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Balıkesirspor'umuz son olarak Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen U-21 takımı forması giyen Ali Topçu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma yeni forvetimiz Ali'ye ve Antalyaspor'dan 20 yaşındaki stoper Harun Toprak ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Harun'a ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. - BALIKESİR