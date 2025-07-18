Nesine 3. Lig ekiplerinden Balıkesirspor'da transfer hareketliliği başladı. Teknik sorumlu görevi için Cem Kavçak'ta karar kılan kırmızı-beyazlı ekip transfer harekatına başladı. Balıkesirspor 4 dış transfere imza atatırken, iç transferde de Celal Emir Dede ile sözleşme yeniledi.

Uzun süren sessizliğini teknik patron koltuğunu Cem Kavçak'a teslim ederek bozan Balıkesirspor, merakla beklenen yeni sezon kadrosunu oluşturacak transfer hamlelerine başladı.

Balıkesirspor bu doğrultuda geçtiğimiz sezon şampiyon olan Bursaspor'dan orta saha oyuncusu Bora Yılmaz, Bursa Nilüfer FK'nin ön libero Serhat Velioğlu Ergene Velimeşepor forması giyen defans oyuncusu Ahmet Buğra Güven ve Altay forması giyen stoper Kuban Altunbudak'ı kadrosuna dahil etti.

Balıkesirspor, iç transferde de geçtiğimiz sezon 5 gol, 8 asist katkısıyla başarılı bir sezon geçiren Celal Emir Dede'nin sözleşmesini 1 yıl uzattı. - BALIKESİR