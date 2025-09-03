Balıkesirspor'da Lisans Endişesi ve Transfer Yasağı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başlamasına günler kala Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye neden oldu. Kırmızı-beyazlı kulübe transfer yasağı geldiği, bu yüzden yeni transferlerin lisanslarının Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuşmadığı ifade edildi. Balıkesir temsilcisinde yasağın kaldırılmaması halinde kırmızı-beyazlı takımın dağılma tehlikesi yaşayabileceği iddia edildi. Pazar günü Söke 1970'e konuk olacak Balıkesirspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde iş insanlarına destek çağrısında bulunmuştu.
