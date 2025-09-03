Haberler

Balıkesirspor'da Lisans Endişesi ve Transfer Yasağı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye yol açtı. Kulübe gelen transfer yasağı nedeniyle yeni transferler resmi olarak kaydedilemedi. Yasağın devam etmesi durumunda takımın dağılma tehlikesi olduğu iddia ediliyor.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezonun başlamasına günler kala Balıkesirspor'da futbolcu lisanslarının çıkmaması endişeye neden oldu. Kırmızı-beyazlı kulübe transfer yasağı geldiği, bu yüzden yeni transferlerin lisanslarının Türkiye Futbol Federasyonu'nda resmiyete kavuşmadığı ifade edildi. Balıkesir temsilcisinde yasağın kaldırılmaması halinde kırmızı-beyazlı takımın dağılma tehlikesi yaşayabileceği iddia edildi. Pazar günü Söke 1970'e konuk olacak Balıkesirspor'da yönetim geçtiğimiz günlerde iş insanlarına destek çağrısında bulunmuştu.

