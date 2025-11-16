Haberler

Balıkesirspor'da Kaleci Krizi: Bahis Soruşturması Harekete Geçirdi

Balıkesirspor'da Kaleci Krizi: Bahis Soruşturması Harekete Geçirdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor'da, kaleciler Furkan Yardım ve Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasına karışması sonrası takımda belirsizlik yaşanıyor. Üçüncü kaleci Talha Demirkol'un durumu merak konusu.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta son 6 maçında 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak Play-Off yarışına ortak olan Balıkesirspor'da 1 numara krizi patlak verdi. Kırmızı-beyazlılarda birinci kaleci Furkan Yardım ile ikinci kaleci Yasin Yiğit Berber'in bahis soruşturmasına karışması keyifleri kaçırdı. İki file bekçisinin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi nedeniyle gözler üçüncü kaleci Talha Demirkol'a çevrildi.

Ligde oynanan 10 maçta Balıkesirspor'un kalesini Furkan (25) korurken, Yiğit (23) kupada 1 kez görev yaptı. Amatör lisansı olan Talha (19) ise U19 Ligi'nde 1 müsabakaya çıktı. PFDK'nın alt liglerde yer alıp isimleri bahis soruşturmasına karışan oyuncularla ilgili cezaları yarın açıklaması bekleniyor. 3'üncü Lig kulüplerinin soruşturma nedeniyle lige ocak ayına kadar ara verilmesini talep ettiği iddia edilirken, Bal-Kes kalecileri ceza alır ve lig ocak ayına kadar ara verilmeden tekrar başlatılırsa evindeki Uşakspor maçına Talha'yla çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Trump, Venezuela'ya operasyon kararını verdi! ABD ordusundan bölgeye dev yığınak

Trump o ülkeye operasyon kararını verdi! 15 bin asker bölgede
Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi! Mağaza sayısı da artıyor

Türkiye'nin dev market zinciri ismini değiştirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk

Tarihe geçti! Islam Makhachev'den çifte şampiyonluk
A Milli Takımımıza İsmail Yüksek'ten kötü haber

Tam maç biterken bu olmadı! Millilerimize dev maç öncesi kötü haber
Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler

Taziye evine saldırı! Camları kırdılar, masalara zarar verdiler
Erdoğan, yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu

Yanına çağırdığı adama tek bir soru sordu
Kenan Yıldız: Özür dilerim

Kenan Yıldız: Özür dilerim
Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!

Ünlü oyuncu yapay zekaya savaş açtı, sesi izinsiz kullanılmış!
Maltepe'de motosikletin çarptığı trafik polisi yaralandı: Kaza anı kamerada

Hızla gelip trafik polisine çarptı! Korkunç kaza kamerada
Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti

Şikayet yağdı, bakanlık harekete geçti
İmamoğlu'nun danışmanı Necati Özkan'ın telefonundan çıkan not ortalığı fena karıştıracak

İmamoğlu'nun danışmanının Mansur Yavaş notu ortalığı karıştıracak
Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz

Motosiklet kaskının içinden çıkan şey inanılmaz
Ceren Arslan'dan 'Hürrem Sultan' ilhamlı kostüm

Ceren Arslan'dan "Hürrem Sultan" ilhamlı kostüm
İspanya yine gol yemedi, Gürcistan'a fark attı

Yine gol yemediler! İspanya, Gürcistan'a fark attı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.