Balıkesirspor'da İsmail Ertekin ile Yollar Ayrıldı

Balıkesirspor'da İsmail Ertekin ile Yollar Ayrıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesirspor, efsane teknik direktörü İsmail Ertekin ile karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararı aldı. Ertekin, daha önce başarıyla Süper Lig'e taşıdığı takıma veda etti.

3'üncü Lig'den 2'nci Lig'e yükselme hedefini Play-Off finalinde kaçıran Balıkesirspor'da kulübün efsane ismi olan teknik direktör İsmail Ertekin'le yollar ayrıldı. Daha önce 2013'te 2'nci Lig'de, 2014'te de 1'inci Lig'de tarihi şampiyonluklar yaşatarak Süper Lig'e taşıdığı kırmızı-beyazlılara geçen sezon 10 yıl sonra dönerek Play-Off'ta hüsran yaşayan tecrübeli teknik adamla vedalaşıldı. Kırmızı-beyazlı yönetim, İsmail Ertekin'e teşekkür ederek şu açıklamayı yaptı:

"2024-2025 sezon sonuna kadar anlaştığımız ve sözleşmesi sona eren İsmail Ertekin hocamıza teşekkür ettik. Takımımızın bir parçası olarak, büyük özveri ve profesyonellikle çalışan değerli hocamız İsmail Ertekin ve teknik heyetimizle karşılıklı anlaşarak yeni sezonda birlikte olmama kararını almış bulunuyoruz. Kendisine ve teknik heyetine kulübümüze verdiği emek ve hizmetler için minnet ve şükranlarımızı sunar, kariyerlerinin bundan sonraki bölümünde başarılar dileriz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
İran'dan İsrail'e yeni saldırı! Balistik füzeler ateşlendi, işte ilk bilanço

İran İsrail'e gece boyu balistik füze yağdırdı! İşte ilk bilanço
İran'ın gece boyu vurduğu İsrail'den ilk görüntüler! Gün ağarınca yıkımın büyüklüğü ortaya çıktı

İsrail'den ilk görüntüler! Yıkım gün ağarınca ortaya çıktı
İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı

İran, İsrail'e karşı sonraki saldırı planını açıkladı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HÜDA PAR Genel Başkan Vekili Şahzade Demir'den İran yorumu: Vuran İsrail değil

Bölgeyi iyi tanıyan siyasetçiden İran yorumu: Vuran İsrail değil
Gökhan Göktürk canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor

Canlı yayında açıkladı: İki oyuncumuzu da Fenerbahçe istiyor
Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar

Süper Lig devi çıldırdı! Sezonun bombası Neymar
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu

İsrail-İran çatışmasında Putin, Trump ile aynı çizgide buluştu
AK Parti Manisa için kararını verdi! Seçimde aday çıkarmayacak

AK Parti Manisa için kararını verdi! Sürpriz hamle
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.