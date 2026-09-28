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Balıkesirspor'da Eskişehirspor'a 7-1 yenilgi sonrası Polat Çetin'le yollar ayrıldı

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Balıkesirspor'da Eskişehirspor'a 7-1 yenilgi sonrası Polat Çetin'le yollar ayrıldı
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TFF 3. Lig 2. Grup maçında Balıkesirspor, deplasmanda Eskişehirspor'a 7-1 mağlup oldu. Kulüp yönetimi, mağlubiyetin ardından teknik direktör Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Yeni teknik direktör arayışı başladı.

Balıkesirspor'da, Eskişehirspor'a karşı alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 7-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin faturası teknik direktör Polat Çetin'e kesildi. Balıkesirspor, kulüp yönetimi yaptığı yazılı bir açıklama ile Polat Çetin ve ekibiyle yolları ayırdıklarını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirspor'umuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligin ilk 3 maçını kazanarak iyi bir seri yakalayan Balıkesirspor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası Polat Çetin'in gönderilmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladığı ve en kısa zamanda yeni bir isim ile anlaşacağı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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