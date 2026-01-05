Balıkesirspor'un yıldızları kapışıldı
3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, mali sorunlar nedeniyle önemli isimlerini kaybetti. Teknik Direktör Cem Kavçak ve bazı futbolcular takımdan ayrılırken, transferde kapışmalar yaşandı.
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor'da mali sıkıntılar nedeniyle takımın önemli isimleri ve Teknik Direktör Cem Kavçak devre arasında kulüpten ayrılırken, giden futbolcular transferde kapışıldı. Kırmızı-beyazlılarda ilk yarıda 8 gol, 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın ara transferde Erciyes 38 FSK'ya imza attı. Kayseri temsilcisinin Bal-Kes'ten ayrılan Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı'yla da ilgilendiği öğrenildi. Balıkesir'le aynı grupta lider olan Kütahyaspor ise ilk yarıda 2 gol atıp, 3 asist yapan 10 numara Bora Yılmaz'ı kadrosuna kattı.