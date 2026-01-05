Balıkesirspor'un yıldızları kapışıldı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta ilk yarıyı 28 puanla Play-Off hattında 4'üncü sırada tamamlayan Balıkesirspor'da mali sıkıntılar nedeniyle takımın önemli isimleri ve Teknik Direktör Cem Kavçak devre arasında kulüpten ayrılırken, giden futbolcular transferde kapışıldı. Kırmızı-beyazlılarda ilk yarıda 8 gol, 2 asistle oynayan santrfor Artun Akçakın ara transferde Erciyes 38 FSK'ya imza attı. Kayseri temsilcisinin Bal-Kes'ten ayrılan Hasan Gündoğdu ve Mehmet Bağcı'yla da ilgilendiği öğrenildi. Balıkesir'le aynı grupta lider olan Kütahyaspor ise ilk yarıda 2 gol atıp, 3 asist yapan 10 numara Bora Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor