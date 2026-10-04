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Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta Bigaspor'a 3-2 yenildi

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Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta Bigaspor'a 3-2 yenildi
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Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçında Bigaspor'a 3-2 yenildi; ilk yarıyı 1-0 önde kapatan ekip ikinci yarıda kalesinde 3 gol gördü. Üst üste ikinci yenilgisini alan Balıkesirspor, 5 hafta sonunda 9 puanda kalıp lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisine düştü.

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta ilk 3 haftayı 3'te 3'le lider geçen Balıkesirspor son iki maçta dağıldı. Geçen hafta 7-1'lik Eskişehirspor mağlubiyetiyle sarsılıp teknik direktör Polat Çetin'in görevine son veren Balıkesirspor, 1 yıl aradan sonra takıma dönen Cem Kavçak yönetimindeki ilk maçta da şok yaşadı. Bigaspor deplasmanında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip ikinci yarıda kalesinde 3 gol birden görüp sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Grupta üst üste ikinci yenilgisini alan Balıkesirspor 5 hafta sonunda 9 puanda kalarak lider Gemlik Sümerbey'in 4 puan gerisine düştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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