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Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetiminde yarın Bigaspor'a konuk oluyor

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Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetiminde yarın Bigaspor'a konuk oluyor
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Ege'nin 3'üncü Lig 2'nci Grup temsilcileri, Ziraat Türkiye Kupası mesaisi nedeniyle lig maçlarına yarın çıkacak. Balıkesirspor, Cem Kavçak yönetiminde Bigaspor'a deplasmanda konuk olacak; Erdoğan'ın menisküs, Ali Topçu'nun iç yan bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.

EGE'nin 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta mücadele eden temsilcileri hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mesaisi olduğu için lig maçlarına yarın çıkacak. Ligde 3'te 3 yaptıktan sonra Eskişehirspor'a 7-1 yenilince teknik direktörlük görevine Polat Çetin'in yerine Cem Kavçak'ı getiren Balıkesirspor, Bigaspor'la deplasmanda karşılaşacak. Biga İlyas Bayram Stadı'ndaki maç saat 15.30'da başlayacak. Balıkesirspor'da Erdoğan'ın menisküs, Ali Topçu'nun iç yan bağ sakatlığı yaşadığı açıklandı.

Grupta saat 15.00'te Eskişehir Anadolu - Denizli İdmanyurdu, Etimesgutspor - Uşakspor maçları oynanacak. Saat 15.30'da başlayacak karşılaşmalarda zirve yarışındaki Ayvalıkgücü Belediyespor, Söke 1970 SK'yı Hüsnü Uğural Stadı'nda konuk edecek. Üst üste iki galibiyetle çıkışa geçen Gaziemir Spor, lider Gemlik Sümerbey'i Bornova Stadı'nın zemini bakıma girdiği için Altınordu Torbalı Metin Oktay Tesisleri'nde ağırlayacak. Bucaspor 1928 de Bursa Yıldırımspor deplasmanına çıkacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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