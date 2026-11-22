3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor'un mücadelesinde kazanan konuk takım Balıkesirspor oldu: 1-5. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 23'üncü dakikasında Ufuk Özcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Balıkesirspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'la beraberliği yakaladı: 1-1. Akın, bu kez 45'inci dakikada sahneye çıktı ve Balıkesirspor'u 2-1 öne geçirdi. İlk devreyi 2-1 galip tamamlayan Bal-Kes, 67'nci dakikada Emre Gemici ile golleri üçledi: 1-3. Emre Gemici bu defa 76'ncı dakikada fileleri sarstı, durum 4-1 oldu. Maçta son sözü 90+5'te yine Akın Akman söyledi. Balıkesirspor bu galibiyetin ardından 27 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Ayvalıkgücü ise 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı