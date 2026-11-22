Balıkesirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor'u Akın Akman'ın golleriyle 5-1 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, deplasmanda Ayvalıkgücü Belediyespor'u 5-1 yendi. Ev sahibi 23'üncü dakikada Ufuk Özcan'la öne geçse de Akın Akman ve Emre Gemici'nin golleriyle geri dönen Balıkesirspor 27 puana yükselirken Ayvalıkgücü 22 puanda kaldı.
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst sıraları hedefleyen Ayvalıkgücü Belediyespor ve Balıkesirspor'un mücadelesinde kazanan konuk takım Balıkesirspor oldu: 1-5. Ev sahibi Ayvalıkgücü Belediyespor maçın 23'üncü dakikasında Ufuk Özcan'ın golüyle öne geçti: 1-0. Konuk Balıkesirspor, 39'uncu dakikada Akın Akman'la beraberliği yakaladı: 1-1. Akın, bu kez 45'inci dakikada sahneye çıktı ve Balıkesirspor'u 2-1 öne geçirdi. İlk devreyi 2-1 galip tamamlayan Bal-Kes, 67'nci dakikada Emre Gemici ile golleri üçledi: 1-3. Emre Gemici bu defa 76'ncı dakikada fileleri sarstı, durum 4-1 oldu. Maçta son sözü 90+5'te yine Akın Akman söyledi. Balıkesirspor bu galibiyetin ardından 27 puana yükselip zirve iddiasını sürdürdü. Ayvalıkgücü ise 22 puanda kalıp üst sıralardan uzaklaştı.