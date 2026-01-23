Balıkesirspor forvet Akın Arıcan'ı renklerine bağladı

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor, 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı renklerine bağladı. Bal-Kes tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve son olarak da İzton Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Akın'a ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor