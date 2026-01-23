Haberler

Balıkesirspor forvet Akın Arıcan'ı renklerine bağladı

Balıkesirspor forvet Akın Arıcan'ı renklerine bağladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor, 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüp, tecrübeli oyuncu için yaptığı açıklamada yeni transferin hayırlı olmasını diledi.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta üst sıraları hedefleyen Balıkesirspor, 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan'ı renklerine bağladı. Bal-Kes tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, Erciyes 38 FK, Ayvalıkgücü Belediyespor, Manavgat Belediyespor ve son olarak da İzton Torbalıspor formasını giyen 31 yaşındaki forvet Akın Arıcan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Yapılan anlaşma, Akın'a ve kulübümüze hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Eleştiriler sonrası Bakan Şimşek'ten yeni hamle! Emeklilere 10 bin lira ek maaş

Eleştiriler sonrası Şimşek'ten yeni hamle! 10 bin lira ek maaş geliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yok artık Uğurcan Çakır! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor

Yok artık Uğurcan! Yaptıklarını duyanlar inanamıyor
Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası

Okan Buruk biletini kesti: Galatasaray'da veda haftası
Galatasaray'a mı gidiyor? Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım

Trabzonsporlu Oulai'nin abisinden bomba paylaşım
Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler

Fenerbahçe'ye müjde: Garantilediler
Yasemin Minguzzi 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde: İstinaf kararı vicdansızlık

Acılı anne 1 yıl sonra evladının öldürüldüğü yerde
14 yaşındaki Nur Banu kanlar içinde ölü bulundu

Çocukların çığlıklarına gitti! Eve giren çoban dehşetle karşılaştı