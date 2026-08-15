Balıkesirspor, Göztepe'den Tibet Durakçay'ı Transfer Etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta yeni sezona iddialı kadrosuyla şampiyonluk hedefiyle başlayacak Balıkesirspor transferde Süper Lig temsilcisi Göztepe'den 20 yaşındaki santrafor Tibet Durakçay'ı kadrosuna kattı. Geçen sezonu 2'nci ligde Menemen FK'da kiralık olarak geçiren Tibet, 2 yıllığına kırmızı-beyazlılara imza attı. Balıkesirspor transferle ilgili, "Nev Sağlık Grubu Balıkesirspor'umuz, geçtiğimiz sezon Menemen FK'da kiralık olarak forma giyen Göztepe oyuncusu Tibet Durakçay ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Genç santraforumuza hoş geldin diyor, şanlı formamız altında başarılar diliyoruz" açıklamasını yayınladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı