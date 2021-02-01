Balıkesirspor'a Evinde Şok Yenilgi: Tire 2021 2-1 Galip Geldi
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Balıkesirspor, sahasında konuk ettiği Tire 2021 takımına 2-1 mağlup oldu. Tire 2021, Ümit Kurt ve Atakan'ın golleriyle öne geçti, Balıkesirspor ise Ali Sinan ile tek gol bulabildi.
TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sahasında Tire 2021 takımını konuk eden Balıkesirspor rakibine 2-1 yenildi. Tire 2021, dakikalar 22'yi gösterdiğinde Ümit Kurt ile 1-0 öne geçti. Konuk takım bu kez 25'inci dakikada Atakan'la ağları sarstı ve skor 2-0 oldu. İlk devre 2-0 sona ererken, Balıkesirspor 50'inci dakikada Ali Sinan'ın golüyle farkı 1'e indirdi: 1-2. Ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, kazanan Tire 2021 takımı oldu. Tire ilk galibiyetini alarak 3 puana yükseldi, Balıkesirspor ise 1 puanda kaldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor