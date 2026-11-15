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Balıkesirspor, 90+7'de yediği golle Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kaldı

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3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Balıkesirspor, evinde Eskişehir Anadolu SF ile 1-1 berabere kaldı. 14'üncü dakikada Emre Gemici ile öne geçen Balıkesirspor, 90+7'nci dakikada Yunus Emre Özdemir'in golüne engel olamayınca zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti.

3'ÜNCÜ Lig 2'nci Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Balıkesirspor evinde Eskişehir Anadolu SF takımı ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

Balıkesirspor 14'üncü dakikada Emre Gemici'nin golüyle öne geçti. Maçın ilk yarısını Bal-Kes 1-0 galip tamamladı. Konuk Eskişehir Anadolu SF müsabakanın 90+7'nci dakikasında Yunus Emre Özdemir'in golüyle beraberliği sağladı: 1-1. Skor avantajını koruyamayan Balıkesirspor zirve yolunda 2 kritik puan kaybetti. Bu sonucun ardından Balıkesirspor 24 puana, Eskişehir Anadolu SF takımı ise 22 puana yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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