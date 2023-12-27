Balıkesirli Hakem Oğuzhan Çakır, Süper Lig'e Yükseliyor

Balıkesir'i en iyi şekilde temsil eden A Klasman Hakemi ve Trendyol 1. Lig'de düdük çalan Oğuzhan Çakır, Süper Lig yolunda.

Balıkesir bölgesi A Klasman Hakemi Oğuzhan Çakır hafta sonu Merkez Hakem Kurulu düzenlemiş olduğu A klasman hakemleri terfi sınavına katılacak. 7A klasman hakeminin davet edildiği sınavda başarılı olan hakemler Süper Lig hakemi olarak görev yapacaklar. Trendyol 1. Lig'de yönettiği maçlarla yıldızı parlamaya başlayan Oğuzhan Çakır, Süper Lig hakemi olarak görev alırsa, 25 yaşında Türkiye'de Süper Lig tarihinde en genç hakem olarak tarihe geçecek. Başarılarıyla Balıkesir'in sevilen hakemlerinden olmayı başaran Oğuzhan Çakır, yurt dışındaki liglerde de maç yönetmeyi hedefliyor. - BALIKESİR