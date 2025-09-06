Haberler

Balıkesir Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreninde spor yatırımları hakkında bilgi verdi. Balıkesir, 1 Nisan'dan bu yana 144 organizasyona ev sahipliği yaparken, 45 bin 800 sporcuya da ev sahipliği yaptı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Tesisleri'ndeki törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptıkları spor yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'de 1 Nisan'dan bu yana 13'ü uluslararası olmak üzere toplam 144 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Akın, 45 bin 800 sporcuyu Balıkesir'de misafir ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Spor
700 liralık oyuncak çalan kadın, 10 liralık da alışveriş yaptı! O anlar kameralarda

İş yeri sahibi güvenlik kamerasına bakınca şok oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu yaşananları anlattı

25 dakikalık vahşet! Canice katledilen kardeşlerin komşusu anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.