Balıkesir Yaz Spor Okulları Kapanış Töreni Gerçekleştirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın kapanış töreni gerçekleştirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye spor Tesisleri'ndeki törende Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, yaptıkları spor yatırımları ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Balıkesir'de 1 Nisan'dan bu yana 13'ü uluslararası olmak üzere toplam 144 organizasyona ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Akın, 45 bin 800 sporcuyu Balıkesir'de misafir ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine malzeme yardımı yapıldı.