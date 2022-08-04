Balıkesir spor haberi... Balıkesirspor'a taze kan

TFF 2'nci Lig'de iç transferde birçok önemli futbolcusuyla yeniden anlaşan transfer yasaklısı Balıkesirspor, altyapıdan Hüseyin Karabey'i de profesyonel yaptı. Hüseyin için düzenlenen imza törenine Başkan Nedim Ömer ve Asbaşkan Emre Varol katıldı. Transfer yasağını kaldırabilmek için arayışta olan Balıkesir'de kamp programı da belli oldu. Kırmızı-beyazlılar, 8-20 Ağustos tarihleri arasında Afyonkarahisar'da kamp yapacak. Bal-Kes kampta 11, 14, 17 ve 19 Ağustos tarihlerinde 4 hazırlık maçı oynayacak.

Demirören Haber Ajansı / Spor