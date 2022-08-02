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Balıkesir haberi: Balıkesirspor'da imzalar sürüyor

Balıkesir haberi: Balıkesirspor'da imzalar sürüyor

Balıkesir haberleri: TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, 3 isimle sözleşle yenilerken, altyapıdan Ayberk Kaygısız'ı da profesyonel yaptı.

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TFF 2'nci Lig'e düştükten sonra mevcut kadrosunu korumaya çalışan transfer yasaklısı Balıkesirspor, 3 isimle sözleşle yenilerken, altyapıdan Ayberk Kaygısız'ı da profesyonel yaptı. Balıkesir'de kaleci Atilla Özmen, orta saha İbrahim Halil Çolak, stoper Birlok Parlak'ın ardından 5.5 sezondur kadroda yer alan sol bek Doğa İşeri, 1.5 sezondur takımda olan sol kanat Oğuzhan Aynaoğlu ile yine 1.5 sezondur kırmızı-beyazlılarda forma giyen ön libero Sedat Dursun'la sözleşme yenilendi.

Futbolcuların imza törenlerine Başkan Nedim Bayrak ve yöneticiler katıldı. Altyapıdan yetişen Ayberk de profesyonel olarak 3 yıllık sözleşmeye imza attı.


Demirören Haber Ajansı / Spor

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