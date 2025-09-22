Haberler

Balıkesir'den Özel Eğitim Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu

Balıkesir'den Özel Eğitim Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
Antalya'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Basketbol Oyunları'nda Balıkesir'in Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı, tüm maçları kazanarak Türkiye birincisi oldu.

Antalya'da düzenlenen Özel Olimpiyatlar Türkiye Ulusal Basketbol Oyunları'nda Balıkesir'in Edremit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Özel Eğitim sınıfı öğrenci ve mezunlarından oluşan basketbol takımı Türkiye birincisi oldu.

17-18 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen turnuvada tüm maçlarını kazanmayı başaran Edremit MTAL Özel Eğitim Sınıfı Basketbol Takımı, şampiyonluk kupasını kaldırarak altın madalya ile ilçeye büyük gurur yaşattı.

Takımın başarısında emeği geçen idareciler, öğretmenler, Özel Eğitim Öğretmeni Hikmet Ercan ve öğrenciler tebrik edilirken, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizi ve emeği geçen tüm öğretmenlerimizi yürekten kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
