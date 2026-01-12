Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi
Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, uzatmaya giden maçta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 90-88 mağlup etti. İlk yarısını 40-35 önde kapatan konuk ekip, normal sürede 75-75 beraberlik sağladı.
