Haberler

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, uzatmaya giden maçta Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 90-88 mağlup etti. İlk yarısını 40-35 önde kapatan konuk ekip, normal sürede 75-75 beraberlik sağladı.

Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nin 19. haftasında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 90-88 yendi.

Ligin 19. haftasının kapanış maçında iki takım, Kurtdereli Spor Salonu'nda karşılaştı.

Konuk ekibin, ilk yarısını 40-35 önde bitirdiği karşılaşmanın normal süresi 75-75 sona erdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor, uzatmaya giden maçtan 90-88 galip ayrıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Teyzesini öldürüp, cesedini kolonya dökerek yakan cani tutuklandı

Teyzesini öldürdü, cesedini kolonya döküp yaktı!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi
Cinayet ihtimalini güçlendirecek sözler! Rojin Kabaiş'in babası gassal ile konuşmasını anlattı

Gassalın sözleri cinayet ihtimalini daha da güçlendirdi
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi