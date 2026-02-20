Haberler

Bala'da tekvando kuşak sınavı heyecanı yaşandı

Güncelleme:
Ankara'nın Bala Belediyesi'nde yapılan Tekvando Kuşağı Sınavı'na 35 sporcu katıldı. Programda kazanılan kuşaklar ve sporcuların ailelerinin gururu ön plandaydı.

Ankara'nın Bala Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bala Belediye Spor Akademisi Tekvando Kursu'nda kuşak sınavı gerçekleştirildi.

Toplam 35 sporcunun katıldığı program, Bala Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Küçük, Bala Belediye Spor Kulübü Başkanı Ziyattin Gültekin ile velilerin katılımıyla yapıldı.

Kuşak atlamaya hak kazanan sporcular sevinç yaşarken, aileleri de gurur dolu anlara tanıklık etti.

Bala Belediye Başkanı Ahmet Buran, gençleri sporla buluşturmaya ve onların hem fiziksel hem de kişisel gelişimlerine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
