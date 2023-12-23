BAL 11. Grup'ta Hacılar Erciyesspor ile Yozgat Bozokspor Arasında Kritik Maç

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) 11. Grup 11. haftanın en önemli maçı Kayseri'de Hacılar Erciyesspor ile grup lider Yozgat Bozokspor arasında oynanacak.

Bölgesel Amatör Lig 11. Grup 11. haftasında Kayseri'de oldukça kritik bir maç oynanacak. Hacılar Erciyesspor sahasında grup lideri Yozgat Bozokspor'u konuk edecek. 18 puanla 3. sırada bulunan Hacılar Erciyesspor, yarın Fevzi Mercan Stadı'ndaki maçta 28 puanı bulunan ve namağlup olan Yozgat Bozokspor ile karşılaşacak. Saat 13: 00'te başlayacak maçta hakem Hasan Uyduran düdük çalacak.

12 Bingölspor'un müsabaka oynamadan BAY geçeceği haftada Malatyaspor sahasında Dersimspor ile karşılaşacak. Develigücü Bingöl'de Gençspor'un konuğu olacak. Erzincan Ulalarspor ile Rüstempaşa'nın 3 puan mücadelesi vereceği haftada Aksaray Gençlikspor ile de Kangal Termikspor karşılaşacak. - KAYSERİ