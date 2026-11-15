Bakü'de bronz madalya kazanan milli judocu Tiyek, Kahramanmaraş'ta karşılandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda +100 kilo sıkletinde bronz madalya kazanan Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, memleketinde coşkuyla karşılandı.

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen 5. İşitme Engelliler Avrupa Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak Avrupa üçüncüsü olan Kahramanmaraşlı milli sporcu Cihan Ayberk Tiyek, memleketine döndü.

Şampiyonada +100 kilo sıkletinde tatamiye çıkan ve ay-yıldızlı bayrağımızı Avrupa kürsüsünde dalgalandırarak bronz madalya kazanan Tiyek, memleketinde coşkulu bir kalabalık ve yakınları tarafından karşılandı. Elde ettiği derecenin gururunu yaşayan milli sporcu, hedefini daha büyük uluslararası turnuvalara diktiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı