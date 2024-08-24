Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüntülendi. 63 yaşındaki teknik adamın üzgün üzgün telefonuna bakması dikkat çekti.
Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüldü.
CUMA NAMAZINI BEKLERKEN GÖRÜLDÜ
Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverler tarafından cuma namazı öncesinde görüldü.
SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU
Bu sezon takım çalıştırmayacağını ifade eden 63 yaşındaki teknik adam, cuma namazını beklerken çay ocağında görüntülendi. Üzgün üzgün telefonuna bakan İsmail Kartal'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.
İşte Kartal'ın son hali;