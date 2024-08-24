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Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur

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Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüntülendi. 63 yaşındaki teknik adamın üzgün üzgün telefonuna bakması dikkat çekti.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü İsmail Kartal, dün bir çay ocağında cuma namazını beklerken görüldü.

CUMA NAMAZINI BEKLERKEN GÖRÜLDÜ

Portekizli antrenör Jose Mourinho'nun göreve gelmesiyle sarı-lacivertlilerin yollarını ayırdığı tecrübeli çalıştırıcı, futbolseverler tarafından cuma namazı öncesinde görüldü.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Bu sezon takım çalıştırmayacağını ifade eden 63 yaşındaki teknik adam, cuma namazını beklerken çay ocağında görüntülendi. Üzgün üzgün telefonuna bakan İsmail Kartal'ın o anları sosyal medyada gündem oldu.

İşte Kartal'ın son hali;

Bakışları her şeyi özetliyor! İsmail Kartal'ın son hali çok konuşulur

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Son Hali 3-sayfa Spor 3.Sayfa Yaşam Spor Haberler

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Yorumlar (7)

Volkan Özturk:

Lütfen abartmayın adam sadece oturmuş ve telefona bakıyor bilmem üzgün bilmem ne falan ayıp ya??

66
1
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Sinan Bulduk:

Mourinho dan daha başarılı olduğu kesin..sezon sonu da netleşecek

59
4
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Zor Hayat:

Yeşil sahalardan kahvehane köşelerine

5
41
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ercan karatepe:

adam gibi adam

15
1
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Yasar Unal:

Gayet normal bir durumu sırf haber olsun diye kendi istediği doğrultuda manupüle etmeye çok güzel bir örnek olmuş. Nerden biliyorsunuz adamın içini?

15
1
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Emre Kaya:

Helal olsun cumasını eksik etmiyor birileri gibi hadisenin peşinden koşmuyor tebrikler hacı İsmail

5
2
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Osman Yagci:

Haber olsunda ne olursa olsun gayet normal bir hali var ne var burada adam 24 saat gùlecek hali yokya bir Trabzonspor tarafdari olarak ben bir şey gòremedim gayet normal

0
0
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