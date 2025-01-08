Bakışlara dikkat! Fatih Terim'in soyunma odasında sarf ettiği cümle takımı şampiyon yapar

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Al-Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim'in ilk maç öncesi soyunma odası konuşması ortaya çıktı.

"BURADAN BAŞLIYORUZ"

Deneyimli antrenörün o anlardaki sert bakışları ve ses tonu dikkat çekti. Futbolcuların da Terim'i can kulağıyla dinlediği görüldü. Terim'in takıma, "Unutmuyoruz, topun kontrolü, oyunun kontrolü. Buradan başlıyoruz" dediği anlar kısa sürede viral oldu.

TAKIM 6. SIRADA

Suudi Arabistan Pro Lig'de Al-Shabab, 13 haftada topladığı 23 puanla lider Al-Ittihad'ın 13 puan gerisinde 6. sırada yer aldı.

İLK MAÇINI KAZANDI

Fatih Terim, Al-Shabab'ın başındaki ilk maçına Suudi Arabistan Kral Kupası çeyrek finalinde Al-Fayha karşısında çıktı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.