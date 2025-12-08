Bakırköy Ata Spor Kulübü 'Sporun Enleri' ödül töreni 10 Aralık Çarşamba akşamı gerçekleşecek.

Bakırköy Ata Spor Kulübü, 'Sporun Enleri'ni seçti. 2025 yılında ulusal ve uluslararası sportif organizasyonlarda başarı göstermiş sporcu, yönetici ve basın mensuplarının ödüllerinin takdim edileceği, spor camiasına katkı sunan kişi ve kuruluşların onurlandırılacağı ödül töreni 10 Aralık Çarşamba akşamı saat 19.30'da Ataköy Olimpiyat Evi'nde yapılacak. Törene; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu, Kenan Sofuoğlu ile oğlu Zayn Sofuoğlu, Teknik Direktör Mehmet Topal, oyuncu Yağmur Tanrısevsin, Erdem Kaynarca ve çok sayıda ünlü isim katılacak. - İSTANBUL