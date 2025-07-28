Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.
Süper Lig devi Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.
YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR
Süper Lig devi Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.