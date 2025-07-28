Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha
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Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu duyurdu. Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.

Süper Lig devi Beşiktaş, Bakhtiyor Zaynutdinov'un Dinamo Moskova'ya transfer olduğunu açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Bakhtiyor Zainutdinov'un nihai transferi hususunda Dinamo Moskova Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Bakhtiyor Zainutdinov'a kulübümüze katkıları nedeniyle teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri yer aldı.

Bakhtiyor Zaynutdinov, Dinamo Moskova'da

YAPRAK DÖKÜMÜ SÜRÜYOR

Süper Lig devi Beşiktaş'ta daha önce Jackson Muleka, Onur Bulut, Ciro Immobile ve Arthur Masuaku ile de yollar ayrılmıştı.

Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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