Bakanlıklar devrede! Korsan yayın yapanlar şimdi yandı

Son dönemde artan korsan yayınlar ile ilgili 3 bakanlık harekete geçip korsan yayınının önüne geçmeye hazırlanıyor.

VERGİ KAYBI 5 MİLYAR DOLAR

Korsan yayınlardan dolayı devletin yıllık ortalama 5 milyar dolar vergi kaybı olurken, korsan yayın yapan siteler ise çevrimiçi kumar sitelerinin reklamlarını yaparak yüksek gelirler elde ediyor ve bu sitelerden korsan yayın izleyen tüm bireyleri kumar oynamaya teşvik ediyor.

PARA VE HAPİZ CEZASI

Korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hem de hapis cezası verileceği ortaya çıktı.

İZLEYENLERİN BAŞI DERDE GİREBİLİR

Korsan yayın izleyen kişilere ilk başta 15 bin lira ceza kesilirken bu rakamın 1 milyon liraya kadar çıkabileceği iletildi. Korsan yayınlara izin verenlere ise büyük para cezalarının yanında hapis cezasının da alacağı bir önerge hazırlandığı öğrenildi.