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Bakanlıklar devrede! Korsan yayın yapanlar şimdi yandı

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Son dönemde artan korsan yayınlar ile ilgili 3 bakanlık harekete geçip korsan yayınının önüne geçmeye hazırlanıyor. Korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hem de hapis cezası verileceği ortaya çıktı.

Son dönemde artan korsan yayınlar ile ilgili 3 bakanlık harekete geçip korsan yayınının önüne geçmeye hazırlanıyor.

VERGİ KAYBI 5 MİLYAR DOLAR

Korsan yayınlardan dolayı devletin yıllık ortalama 5 milyar dolar vergi kaybı olurken, korsan yayın yapan siteler ise çevrimiçi kumar sitelerinin reklamlarını yaparak yüksek gelirler elde ediyor ve bu sitelerden korsan yayın izleyen tüm bireyleri kumar oynamaya teşvik ediyor.

PARA VE HAPİZ CEZASI

Korsan yayın yapan bazı uygulamalara ve internet sitelerine hem para cezası hem de hapis cezası verileceği ortaya çıktı.

İZLEYENLERİN BAŞI DERDE GİREBİLİR

Korsan yayın izleyen kişilere ilk başta 15 bin lira ceza kesilirken bu rakamın 1 milyon liraya kadar çıkabileceği iletildi. Korsan yayınlara izin verenlere ise büyük para cezalarının yanında hapis cezasının da alacağı bir önerge hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (2)

GAGS:

korsan yayından vergi kaybı 5 milyar dolar, illegal bahisten vergi kaybı 50 milyar dolar. biz ise izleyene 15 bin tl yani 490 dolar ceza yazacağız.. izleyen de alnına dövme yaptırıp şuradan izliyorum derse.. nasıl tespit edeceksin de ceza yazacaksın? komedi..

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Erdinç erbay:

Korsan yayın izleyen var mı bilmem ama her şey çok pahalı bu yüzden maçları izliyemiyorum

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