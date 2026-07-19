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Gençlik ve Spor Bakanlığı, FEPSAC Kongresi'nde ilk kez resmi heyetle temsil edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, FEPSAC Kongresi'nde ilk kez resmi heyetle temsil edildi
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Romanya'da düzenlenen FEPSAC Kongresi'ne ilk kez resmi heyetle katıldı. Heyet, sporda psikososyal destek ve ruh sağlığı alanında uluslararası işbirlikleri kurdu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, FEPSAC (Avrupa Spor ve Egzersiz Psikolojisi Federasyonu) Kongresi'nde ilk kez resmi heyetle yer aldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Gençlik ve Spor Bakanlığı, Romanya'da 18'incisi düzenlenen kongreye, Psikososyal Destek Hizmetleri Dairesi tarafından geliştirilen proje kapsamında katıldı.

Psikososyal Destek Hizmetleri ekibi olarak alanında uzman isimlerden oluşan heyetin uluslararası prestije sahip bilimsel bir kongreye katılımı, Türkiye'nin sporda psikososyal destek ve elit sporda ruh sağlığı alanındaki uluslararası konumlanması açısından önemli bir ilki oluşturdu.

Bakanlık heyetine, Bakan Müşaviri ve Psikososyal Destek Hizmetleri Daire Başkanı Elif Güneş başkanlık etti. Heyette, Bakanlık bünyesinde görev yapan iki psikolog da yer aldı.

Heyet, kongre boyunca düzenlenen bilimsel oturumları, çalıştayları ve panelleri takip ederek Avrupa'daki güncel bilimsel gelişmeleri ve uygulama modellerini yakından inceledi, alanın önde gelen araştırmacıları ve ulusal federasyon temsilcileriyle işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Elif Güneş, "Sporcularımızın performansı kadar ruh sağlığı da önceliğimizdir. Bakanlığımızın bu köklü Avrupa kongresinde ilk kez resmi bir heyetle yer alması, Türkiye'nin sporda psikososyal destek alanındaki birikimini uluslararası düzeyde paylaşma ve güncel bilimsel gelişmeleri sahaya taşıma kararlılığının bir göstergesidir. Elde ettiğimiz işbirliği temasları ve bilimsel kazanımları, sporcularımızın hizmetine sunacağımız programlara yansıtacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Avşar
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