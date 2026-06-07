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Bakan Bak, 'One Run Yol Koşusu'na katıldı

Bakan Bak, 'One Run Yol Koşusu'na katıldı
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenen 'One Run Yol Koşusu'na katıldı. Engelli ve engelsiz bireylerin birlikte koştuğu etkinlikten elde edilecek gelir, çocukların eğitim ve rehabilitasyonuna aktarılacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlenenen 'One Run Yol Koşusu'na katıldı.

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi (TMPK) ve TESYEV işbirliğiyle hayata geçirilen 'One Run' koşusu Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde düzenlendi. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da katıldı. Bakan Bak'ın yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da, organizasyona katılım sağladı.

'Herkes için herkesle birlikte' sloganıyla düzenlenen etkinlikte, yarışlar 3 kategoride 5 bin, 10 bin ve Engelsiz Koşu kategorisinde gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilecek gelirin çocukların eğitimine, spor ekipmanlarına ve rehabilitasyon sürecine katkı sağlaması hedefleniyor.

Engelli ve engelsiz bireylerin aynı parkurda koştuğu etkinlik saat 10.00'da başladı. Etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, milletvekili Abdülhamit Gül, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Murat Aksu ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden dönen yarışçılar, koşuyu başladıkları noktada bitirdi.

Organizasyon, dereceye girenlere madalyalarının verilmesinin ardından sona erdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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