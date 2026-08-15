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Uraloğlu, Kasımpaşa-Trabzonspor maçını izledi

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Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa-Trabzonspor maçını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, eski bakan Adil Karaismailoğlu ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan gibi isimler tribünden takip etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kasımpaşa- Trabzonspor maçını Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da takip etti.

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta maçında Kasımpaşa ile Trabzonspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşıyor. Müsabakayı izleyenler arasında Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da yer aldı. Eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı TBMM üyesi Adil Karaismailoğlu, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Kasımpaşa Başkanı Davut Dişli, Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı ve A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella da tribünde maçı takip edenler arasındaydı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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