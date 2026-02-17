Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray Juventus maçını izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Galatasaray- Juventus maçını stadyumdan takip etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, İtalyan ekibi Juventus ile evinde karşı karşıya geliyor. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak mücadeleyi izlemek için RAMS Park'a geldi. Bakan Osman Aşkın Bak maçı protokol tribününden izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı