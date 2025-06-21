Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Milletler Ligi'nde Güney Kore'yi mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak sosyal medya hesabından 'Fileli Sultanları yine bildiğiniz gibi' notuyla yaptığı paylaşımda, Voleybol Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti ve Kanada'nın ardından Güney Kore'yi de set vermeden mağlup eden A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti. Bakan Bak, "Milli takımımızın yanındaydık, yürekten tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA