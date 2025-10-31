Bakan Kurum, Beşiktaş Başkanı Adalı ile Bir Araya Geldi

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Beşiktaş Jimnastik Kulübü (BJK) Başkanı Serdal Adalı ile görüştü.

Bakan Kurum, İstanbul İl Müdürlüğü'nde gerçekleşen kabulle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizin önemli spor kulüplerinden Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Sayın Serdal Adalı ile bir araya geldik. Kulübümüz için yapabileceklerimizi konuştuk. Sporun her alanında tüm kulüplerimize desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.