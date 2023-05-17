Bakan Kasapoğlu'ndan Hakan Çalhanoğlu'na tebrik telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde, Milan'ı eleyerek 10 Haziran'da İstanbul'da oynanacak finale yükselen Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu telefonla görüntülü arayarak kutladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında karşı karşıya gelen iki İtalyan takımından Inter, Milan'ı 1-0 yenerek İstanbul'da oynanacak finale yükseldi.

Hakan Çalhanoğlu da kendisine verdiği destekten dolayı Bakan Kasapoğlu'na teşekkür ederek, İstanbul'da oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nden güzel bir sonuçla ayrılmayı hedeflediğini söyledi.