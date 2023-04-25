Bakan Kasapoğlu'ndan Fenerbahçe Alagöz Holding'e tebrik mesajı Açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutladı.

Bakan Kasapoğlu, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni üç maçta da mağlup ederek 17. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni yenerek Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve toplamda 17. şampiyonluğuna ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Finalde mücadele eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de tebrik ediyor, her iki kulübümüze başarılar diliyorum."