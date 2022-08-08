SPOR Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tarihinin en fazla katılımıyla düzenliyoruz

Bakan Kasapoğlu: 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tarihinin en fazla katılımıyla düzenliyoruz

Hasan DÖNMEZ- Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,(DHA) - Gençilk ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslam Dayanışma Oyunları'na en fazla katılımın gerçekleştiğini belirterek, "Bu organizasyonun en büyük özelliği var. En fazla katılımlı İslam Oyunlarını, tarihinde Türkiye'de biz düzenliyoruz. Bu da Konya'nın ev sahipliğinde oluyor. Hamdolsun ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç artık başarıyla taçlanacak seviyeye geldi" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 9-18 Ağustos tarihleri arasında Konya'da gerçekleşecek 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışından önce basın mensuplarıyla bir araya geldi. Bakan Kasapoğlu, Türkiye'de yapılan tesislerin uluslararası standartlara kavuştuğunu, Türkiye'nin istenilen bir ülke haline geldiğini söyledi. Bakan Kasapoğlu, 'Türkiye'nin her bir yanı tesisleşmesini artık tamamladı. Uluslararası her bir çalışmaya ev sahipliği yapma niteliği bu tesislerde mevcut. Biz artık bu çalışmalarda isteyen ülke değiliz. İstenilen ülkeyiz artık. Talep edilen ülkeyiz. Bunu Türkiye'de yapalım diyorlar' diye konuştu.

"MADALYA SAYISINA YETİŞEMİYORUZ"

Türk sporcuların başarılarıyla madalya sayısına yetişemediklerini ifade eden Bakan Kasapoğlu, 'Bu oyunlar bir aşama ve biz bunu sürdüreceğiz. Bu zamana kadar kısır tartışmaların içerisinde olmadık. AK Parti olarak ne ulusalda, ne yerelde. Hiçbir zaman lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmadık. Sporda madalya sayısına yetişemiyoruz. Arkadaşlarımız bir infografik yapıyorlar, şu kadar madalya. Bir bakıyorsunuz iki dakika sonra madalya sayısı artmış. Yatırımlar ve bu çalışmalar bizleri daha ileriye taşıyor. Bu oyunlar Konya için tarihtir. Bu tarihi birlikte yazıyoruz' şeklinde konuştu.

"EN FAZLA KATILIMLI İSLAM OYUNLARI TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞECEK"

5. İslami Dayanışma Oyunları tarihinde en fazla katılımın Türkiye'deki organizasyonda gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Kasapoğlu, 'Bu organizasyonun en büyük özelliği var. En fazla katılımlı İslam Oyunları'nı Türkiye'de düzenliyoruz. Bu da Konya'nın ev sahipliğinde oluyor. Hamdolsun ciddi bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç artık başarıyla taçlanacak seviyeye geldi. Yarın açılış törenimiz var. Hakikaten unutulmayacak bir tören sahnelenecek. Dillere destan bir açılış şöleni ve coşkulu bir gece bizleri bekliyor. Spor devrimimizi Konya'mızda, bu hazırlıklar neticesinde taçlandırdık.?