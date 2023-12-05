Üye Girişi
Haberler

Bakan Özhaseki daha 2 gün önce prim sözü vermişti! Kayserispor'a transfer yasağı geliyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Trabzonspor galibiyeti sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü verdiği Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçları nedeniyle transfer yasağı alabilir.

Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor'u 1-0 yenen Kayserispor'da futbolculara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'nin prim sözü vermesi tepki çekmişti. Bu olay üzerinden 2 gün geçmesinin ardından Kayserispor şimdi de transfer yasağıyla gündemde.

2.4 MİLYON EURO ÖDEME YAPMAK ZORUNDALAR

Kayserispor, eski futbolcusu Andrea Bertolacci'ye olan borçlarından dolayı transfer yasağı ile karşı karşıya. Sarı-kırmızılıların, İtalyan futbolcuya 2.4 milyon euro ödemesi gerekiyor.

"KULÜBE İHANET OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİM"

Konuya ilişkin konuşan Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, "Bertolacci'nin transfer edildiği dönemde asbaşkandım. Bu transfer bana rağmen yapıldığı için o gün görevimden istifa ettim. Ben oyuncunun bu maliyetle alınmasının kulübe ihanet olduğunu söylemiştim." dedi.

ÖZHASEKİ NE DEMİŞTİ?

Trabzonspor maçı sonrası Özhaseki, Kayserispor soyunma odasına bağlanarak, "Maça gelmek istiyordum ama kısmet olmadı. Hepinizi tebrik ediyorum. Şimdi orada yakışan neyse Ali hocam söylesin, ben ödeyeceğim." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

Kayserispor Spor Haberler

Bakmadan Geçme

6 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? İYİ PARTİ İBB ADAYI KİM? İyi Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? Karabasan nedir? Karabasan neden gelir? HDP İBB ADAYI KİM? HEDEP İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayı belli oldu mu, kim olacak? PLT yüksekliği nedir? PLT yüksekliği neden olur? 2023 ALES 3 SONUÇLARI ne zaman açıklanacak, sonuçlara nereden bakılır? ÖSYM.GOV.TR Sonuç Sorgulama Ekranı! Trigliserid nedir? Trigliserid kaç olmalı, neden yükselir? Nazlı Ilıcak neden cezaevinde, neden hapiste? Nazlı Ilıcak kimdir, kaç yaşında, nereli? Çorum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 5 Aralık Çorum'da nerede deprem oldu? Kemik erimesi neden olur? Kemik erimesi belirtileri neler? Dünya Mühendisler Günü Mesajları 2023 | Dünya Mühendisler Günü anlamlı, kısa, söz ve mesajlar neler? Kızılcık Şerbeti 42. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 2024: Ocak memur zammı belli oldu mu, ne kadar oldu? 2024 Ocak öğretmen, memur, hemşire, polis, müfettiş maaşı ne kadar olacak? GTA 6 KALDIRAN BİLGİSAYAR VAR MI? Bilgisayarım (PC) GTA 6 kaldırır mı, kaldırıyor mu? DÜNYA KADIN HAKLARI GÜNÜ Mesajları ve sözleri resimli! Dünya Kadın Hakları Günü anlam ve önemi nedir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title