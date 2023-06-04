Bakan Bak ve eski bakan Kasapoğlu, Galatasaray'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ettiği maç sonrası açıklamalarda bulundu. Bak, Okan Hoca'yı ve Dursun Başkanı tebrik ederken, Kasapoğlu renkli bir lig yaşandığını söyledi.

- Bakan Bak: "Okan Hoca'yı Dursun Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz"

İSTANBUL - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Okan Hoca'yı Dursun Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz" dedi. Eski bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Renkli bir lig yaşadık. Rekabet doluydu. Tüm takımlarımıza bu anlamda emek katan sporumuza katkı veren tüm spor camialarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve eski bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı tebrik ederek, "Devir teslim yarın saat 1'de yapacağız. İki bakan arkadaş buraya geldik. Ülkemizin iki güzide takımı Galatasaray ve Fenerbahçe derbisine geldik. Burada Galatasaray'ı tebrik ediyoruz. Şampiyonluk için de tebrik ediyoruz. Camiaya hayırlı olsun. Çok güzel bir maç oldu. Çok güzel ortamda geçti. Okan Hoca'yı, Dursun Başkanı ve yönetimini tebrik ediyoruz. Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyoruz. Okan Hoca gerçekten iyi iş başardı. Onu da tebrik ediyoruz. Türk futboluna ve Galatasaray camiasına hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Kasapoğlu: "Renkli bir lig yaşadık"

Eski Bakan Kasapoğlu ise sarı-kırmızılı camiayı şampiyonluktan dolayı tebrik ederek, "Bakanımızla birlikte geldik. Bu önemli maçı izledik. Galatasaray'ı tüm camiayı tebrik ediyoruz. Avrupa'da başarılar diliyoruz. Renkli bir lig yaşadık. Rekabet doluydu. Tüm takımlarımıza bu anlamda emek katan sporumuza katkı veren tüm spor camialarımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah nice başarılara" değerlendirmesini yaptı.