Bakan Bak, Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'ü kazanan Beşiktaş'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'te şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş Tüpraş'ı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Kupası 3'ün finalinde, İspanyol ekibi Deportivo Amivel'i 106-99 yenerek şampiyon olan Beşiktaş Tüpraş'ı canıgönülden tebrik ediyorum. Kazandığı şampiyonlukla bizleri gururlandıran siyah-beyazlı temsilcimizin başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Beşiktaş Tüpraş'ın başarılarının devamını diliyorum."

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer
