Bakan Bak, VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 53 madalya kazanan özel sporcuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Polonya'da düzenlenen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nda 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalya kazanan özel sporcuları tebrik etti.

Bakan Bak, özel sporcular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Bydgoszcz kentinde gerçekleştirilen 2026 VIRTUS Avrupa Yaz Oyunları'nı 13 altın, 13 gümüş ve 27 bronz olmak üzere toplam 53 madalyayla tamamlayan özel sporcularımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Özel sporcularımız bizim gözbebeğimiz. Madalya kazansın ya da kazanmasın tüm sporcularımızla gurur duyuyoruz. Gösterdikleri azim, inanç, fedakarlık her şeyin üzerinde. Para atletizm, para yüzme ve para masa tenisi branşlarında elde ettikleri madalyalarla bizleri sevindiren özel sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum."