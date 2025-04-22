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Bakan Bak'tan VakıfBank'a Tebrik Mesajı

Bakan Bak'tan VakıfBank'a Tebrik Mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi'ni kazanarak şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik etti ve Fenerbahçe Medicana'ya da başarı dileklerinde bulundu.

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana'yı yenerek şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana'yı da performansından dolayı kutluyor, her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum."

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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